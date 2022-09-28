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إقتصاد

إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 38400 و38500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 38200 و38300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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