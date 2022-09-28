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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
28-09-2022
|
14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وسجّل مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 38700 و38800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 38400 و38500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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