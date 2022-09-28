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إقتصاد
اتفاق اقتصادي بين روسيا وأفغانستان... اليكم ابرز بنوده
Lebanon 24
28-09-2022
|
22:52
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صرح مبعوث الرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف، بأن اتفاقا بين روسيا وأفغانستان بشأن توريد الوقود والبنزين والغاز الطبيعي المسال والحبوب تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي.
وأشار المسؤول الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم، إلى أن الجانبين يناقشان الآن تفاصيل الصفقة. وأكد كابولوف التوصل لاتفاق مبدئي بهذا الشأن.
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وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الأفغاني حاجي نور الدين عزيزي، أن طالبان وقعت اتفاقا مؤقتا مع روسيا لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح لأفغانستان.
وبحسب عزيزي ستورد روسيا في إطار الصفقة نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من وقود الديزل و500 ألف طن من الغاز المسال ومليوني طن من القمح سنويا.
ورفض عزيزي تقديم تفاصيل عن الأسعار وطرق الدفع، لكنه أشار إلى أن روسيا وافقت على تقديم خصم مقارنة بالأسواق العالمية للبضائع التي سيتم شحنها إلى أفغانستان عن طريق البر والسكك الحديدية."نوفوستي"
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