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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النرويج، التي أصبحت أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، بـ"تعزيز إجراءاتها" للمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا.وقال الإليزيه في بيان إنه "خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، رحب الرئيس الفرنسي بجهود النرويج لزيادة صادراتها، وبالتالي المساهمة في تقليل اعتماد أوروبا على المحروقات الروسية".وأضاف البيان أن ماكرون "دعا النروج إلى مواصلة إجراءاتها وتعزيزها لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا".