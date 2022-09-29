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إقتصاد

ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. وصفيحة البنزين تتخطى الـ700 الف

Lebanon 24
29-09-2022 | 03:24
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 10000 ليرة والمازوت 11000 ليرة والغاز 9000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 686000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 704000 ليرة
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المازوت 821000 ليرة

الغاز 406000 ليرة
 
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