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إقتصاد
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. وصفيحة البنزين تتخطى الـ700 الف
Lebanon 24
29-09-2022
|
03:24
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 10000 ليرة والمازوت 11000 ليرة والغاز 9000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 686000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 704000 ليرة
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المازوت 821000 ليرة
الغاز 406000 ليرة
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