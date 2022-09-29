مناقشات حول خفض الإنتاج قبيل اجتماع أوبك

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ذكر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن كبار الأعضاء في تكتل أوبك+ بدأوا مناقشات بخصوص تطبيق خفض لإنتاج النفط عند اجتماع التكتل في الخامس من تشرين الأول.وقال مصدران آخران في أوبك+ إن كبار الأعضاء في التكتل ناقشوا الأمر.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار، أو 1.51% إلى 87.97 دولار للبرميل، اليوم الخميس، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.34 دولار، أو 1.63% إلى 80.81 دولار.وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.