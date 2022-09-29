الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 38850 و38950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 38750 و38850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.