حجم التداول على SAYRAFA... كم بلغ؟

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 63 مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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