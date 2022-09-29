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إقتصاد

انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:19
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سجل اقتصاد أميركا انكماشاً للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2022، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بـ 0.6% كما كان متوقعاً، بعد انكماش في الربع الأول من العام 2022 لـ 1.6%.
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هذا ويكون الاقتصاد الأميركي قد دخل في مرحلة ركود تقنياً بعد انكماشه لربعين متتاليين.

وجاء هذا الانكماش في ظل تضخم يفوق المستهدف بشكل كبير ومحاولات من الفدرالي الأميركي بكبح جماح هذا التضخم من خلال رفع الفائدة.
 
(سي إن بي سي عربية) 
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