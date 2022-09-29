انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي

Advertisement

سجل اقتصاد أميركا انكماشاً للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثاني من العام 2022، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بـ 0.6% كما كان متوقعاً، بعد انكماش في الربع الأول من العام 2022 لـ 1.6%.هذا ويكون الاقتصاد الأميركي قد دخل في مرحلة ركود تقنياً بعد انكماشه لربعين متتاليين.وجاء هذا الانكماش في ظل تضخم يفوق المستهدف بشكل كبير ومحاولات من الفدرالي الأميركي بكبح جماح هذا التضخم من خلال رفع الفائدة.