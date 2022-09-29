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إقتصاد

في المانيا... التضخم الى مزيد من الارتفاع

Lebanon 24
29-09-2022 | 23:10
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تسارع التضخم في ألمانيا في شهر سبتمبر الجاري، ووفقا للتقديرات الأولية صعد المؤشر إلى مستوى 10% على أساس سنوي من مستوى 7.9%  تم تسجيله في الشهر السابق.

وحدث المؤشر بذلك المستويات القصوى التي تم تسجيلها في وقت سابق، وفقا لبيان صدر عن المكتب الإحصائي الفيدرالي في ألمانيا (Destatis).
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وكان محللون استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى مستوى 9.4% فقط.

وما يزال يعد ارتفاع أسعار منتجات الطاقة السبب الرئيسي لارتفاع التضخم، وأفاد مكتب الإحصاء بأن أسعار المستهلكين صعدت بنسبة 1.9% بينما كانت توقعات تشير إلى 1.3% فقط.
"برايم"

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