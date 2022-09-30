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إقتصاد
أسعار الغاز ترتفع من جديد في أوروبا
Lebanon 24
30-09-2022
|
02:00
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صعدت أسعار الغاز، في تعاملات اليوم الخميس، وجرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق فوق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق وتم تداولها عند مستوى 2016 دولارا لكل ألف متر مكعب.
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وكانت العقود الآجلة للوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1965.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي، عن أن دولا في الاتحاد تدعو إلى وضع سقف لأسعار الغاز، لكن المصدر أشار إلى أن القضية حساسة.
وفي وقت سابق، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الحاجة إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي، من جهته أكد الكرملين أن روسيا لن تورد موارد النفط والغاز إلى الدول التي تدعم مبادرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
"برايم"
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