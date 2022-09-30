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إقتصاد
سوريا تطلق مشروعا لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء
Lebanon 24
30-09-2022
|
05:00
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أطلق الرئيس السوري بشار الأسد المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية، الذي يهدف لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله.
ووفقا لمنشور نشرته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية في تطبيق "تلغرام" فإن المشروع، الذي يقع في ضواحي العاصمة دمشق، يمتد على مساحة تزيد عن 165 هكتارا.
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وحتى الآن تم تركيب ما إنتاجه 10 ميغاواط من خلال أكثر من 18 ألف لوح شمسي، في إطار مشروع "العهد"، وتم ربط الطاقة المتولدة من هذا المشروع بالشبكة اليوم لتدعم بشكل تراكمي الإنتاج الكهربائي في سوريا.
وانطلق العمل في هذا المشروع كاستثمار خاص بالتعاون مع القطاع العام بعد زيارة الرئيس الأسد إلى المدينة الصناعية في عدرا في شهر يونيو 2021."RT"
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