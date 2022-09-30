تراجع في سعر صفيحة المازوت.. ماذا عن البنزين والغاز؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 5000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 5000 ليرة والغاز 6000 ليرة، في حين تراجع سعر المازوت 10000 ليرة.وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان 691000 ليرةالبنزين 98 أوكتان 709000 ليرةالمازوت 811000 ليرةالغاز 412000 ليرة