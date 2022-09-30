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إقتصاد

تراجع في سعر صفيحة المازوت.. ماذا عن البنزين والغاز؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:16
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 5000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 5000 ليرة والغاز 6000 ليرة، في حين تراجع سعر المازوت 10000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 691000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 709000 ليرة
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المازوت 811000 ليرة

الغاز 412000 ليرة
 
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