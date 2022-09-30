انهيار كبير لليورو مقابل الروبل اليوم.. ماذا كشفت "البورصة"؟

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ووفق مداولات بورصة موسكو، فقد انهار اليورو أمام الروبل وانخفضت قيمتهُ لتزداد بذلك الضغوط الاقتصادية والمالية أمام أوروبا.ويأتي صعود العملة الروسية مقابل عملة اليورو بهذا الحجم، للمرة الأولى منذ عام 2014.وانهار اليورو في بورصة موسكو للعملات الصعبة (MOEX) اليوم، حيث انخفضت قيمته إلى 52.5 روبل/لليورو الواحد، وبذلك سجل أقل قيمة له منذ 31 تشرين الأول 2014، في حين أن العملات الأخرى، وعلى وجه الخصوص، الدولار الأميركي واليوان الصيني، انخفضت قليلاً مقابل الروبل.وبلغ سعر صرف اليورو 52.5 روبل/يورو في الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، وهو أقل بمقدار 2.97 روبل (أو 5.1%) من مستوى إغلاق الصفقات السابقة.وسجل الدولار الأميركي 56.92 روبل/دولار، بعد أن انخفض بمقدار 29 كوبيكا (أو 0.5%، وانخفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1.6 كوبيك (-0.2%) إلى 8.104.ويشير خبراء البورصة إلى أنّ انخفاض اليورو في سوق الصرف المحلي لا يتناسب مع ديناميكياته في سوق FOREX، حيث تنمو العملة الأوروبية بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي وتبلغ 0.983 دولار لكل يورو.في الوقت نفسه، فإنّ السعر المتقاطع لزوج اليورو مقابل الدولار، المحسوب على أساس عروض أسعار هذه العملات في بورصة موسكو، هو 0.922 دولار لكل يورو، أي أقل بنسبة 6.2% من السعر المتقاطع في سوق FOREX العالمي.ويفسر المحللون مثل هذا الانحراف في نسبة العملتين في سوق الصرف الأجنبي المحلي من خلال المبيعات واسعة النطاق للعملة الأوروبية في غياب الطلب عليها في مزاد بورصة موسكو.