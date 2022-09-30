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إقتصاد
كم بلغ دولار السوق الموازية مساءً؟
Lebanon 24
30-09-2022
|
14:05
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 38450 و38550 ليرة لبنانية، بعدما سجّل صباحاً، ما بين 38700 و38800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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