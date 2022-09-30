كم بلغ دولار السوق الموازية مساءً؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 38450 و38550 ليرة لبنانية، بعدما سجّل صباحاً، ما بين 38700 و38800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.