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إقتصاد

كم بلغ دولار السوق الموازية مساءً؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 14:05
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 38450 و38550 ليرة لبنانية، بعدما سجّل صباحاً، ما بين 38700 و38800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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