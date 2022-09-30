مخابز تغلق أبوابها.. أزمة الطاقة "تفجر" أسعار الخبز في أوروبا

كتبت سكاي نيوز عربية:

لم يفلت الخبز من ارتفاع الأسعار في أوروبا، ففي عام واحد ارتفع ثمن هذا العنصر الأساسي في النظام الغذائي بنسبة 18 بالمئة في آب 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك وفقا لأرقام كشف عنها معهد الإحصاء الرسمي للمفوضية الأوروبية "يوروستات".

ويذكر المعهد مجموعة من البيانات المتعلقة بأسعار الخبز في أوروبا، تشمل:

هذه الزيادة كبيرة مقارنة بآب 2021، عندما كان سعر الخبز في المتوسط أعلى بنسبة 3 بالمئة مما كان عليه في آب 2020.

هناك تفاوتات قوية بين البلدان الأوربية، فعلى عكس فرنسا التي لم تتعد فيها نسبة ارتفاع أسعار الخبز 8 بالمئة، قفزت الأسعار في دول وسط وشرق أوروبا.

المجر جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 65.5 بالمئة، فيما بلغت الزيادة حوالي 30 بالمئة في دول البلطيق الثلاث وسلوفاكيا وكرواتيا وبولندا وبلغاريا والتشيك. أما الألمان، فقد ارتفع سعر الخبز عندهم بنسبة 17.5 بالمئة.

هذه هي نفس البلدان التي لديها أعلى معدلات تضخم في الاتحاد الأوروبي، وتسجل كذلك أقوى الزيادات في الأسعار، والسبب هو أنهم يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي وتضرروا بشدة من عواقب الحرب في أوكرانيا.

الطاقة والمواد الخام يلتهمان جيب الخباز

وترجع أسباب هذه الزيادات، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمخابز والمعجنات في فرنسا، دومينيك أنراك، إلى "الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والطاقة".

ويوضح أنراك في لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أسعار القمح في السوق العالمية عرفت ارتفاعا صاروخيا منذ حوالي عام، فقبل الحرب في أوكرانيا وفي مرحلة أولى، عرفت التبادلات على مستوى المواد الخام بين كندا وأميركا وروسيا وفرنسا عدة أزمات، مشيراً إلى ان الوضع نفسه ينطبق على الخميرة والسكر والزبدة والبيض وورق تغليف الخبز، إذ ارتفعت الأسعار بحوالي 20 في المئة.

مخابز تغلق أبوابها

وأمام هذه الزيادات، اضطرت بعض المخابز في أوروبا إلى إغلاق أبوابها، خصوصا في بلجيكا وألمانيا.