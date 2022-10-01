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إقتصاد

السعودية تزيد الإنفاق 18% وتتوقع فائضاً محدوداً في 2023

Lebanon 24
01-10-2022 | 02:00
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عززت السعودية معدلات إنفاقها المتوقع للعامين الجاري والمقبل بنسبة 18% عن تقديرات سابقة، ما قد يشير إلى سعي المملكة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 على نحو أسرع.
 

وبينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الجاري إلى 8% عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1%، مع تقليص تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاري.
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أظهر البيان الأولي لميزانية السعودية لعام 2023 الصادر أمس الجمعة أن الفائض المقدر سيبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) ما يمثّل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
 

تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2023 سيبلغ نحو 1.123 تريليون ريال، وذلك بناء على تقديرات تحفظية تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي، وفق البيان.
 

من المقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 تريليون ريال في العام المقبل.
المصدر: الشرق
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