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إقتصاد

وول ستريت في أدنى مستوى في 2022

Lebanon 24
01-10-2022 | 05:00
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أنهت بورصة نيويورك للأوراق المالية جلستها الجمعة، على انخفاض مع تسجيل مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة أدنى مستويات إغلاق هذا العام.


وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.70 في المئة وأغلق في أدنى مستوى له في نهاية التداول منذ مطلع شباط 2020، وخسر مؤشر ناسداك 1.51 في المئة فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.48 في المئة في أسوأ مستوى إغلاق منذ يوليو 2020. 
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يأتي ذلك في شهر سادته مخاوف من ركود شديد نتيجة تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية.

وقال كريستوفر فيكيو، من شركة "ديلي أف أكس"، إن "شهر سبتمبر سيئ في الغالب بالنسبة للأسهم".
 
 
أما إدوارد مويا من شركة "أواندا" فذكر أنه "منذ منتصف أغسطس كانت الحركة أحادية الاتجاه نحو الهبوط، باستثناء انتعاش سببه توقع أن يغير الاحتياطي الفيدرالي سياسته" والذي سرعان ما تلاشى.
المصدر: الحرة
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