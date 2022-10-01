الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار، أمس الجمعة، لكنها اقتربت من تسجيل أسوأ هبوط فصلي منذ آذار العام الماضي بسبب المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على وشك رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى1670.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% أيضا إلى 1678.80 دولار.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الحركة التصاعدية… (لكن) كل هذا يعتمد على ما سيفعله الدولار وأسعار الفائدة في عطلة نهاية الأسبوع".

وتراجعت أسعار الذهب 7.6 % منذ بداية الربع الحالي لتسجل سادس انخفاض شهري لها على التوالي في أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية في أربع سنوات.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 % إلى 19.11 دولار للأوقية.

فيما تراجع البلاتين 0.1% إلى 864.39 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 2205.40 دولار للأوقية. وكان قد ربح نحو 14 % حتى الآن هذا الربع.