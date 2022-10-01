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إقتصاد

هبوط قياسي لخام برنت في الربع الثالث

Lebanon 24
01-10-2022 | 13:00
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات متقلبة لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية لها في 5 أسابيع مدعومة باحتمال موافقة مجموعة أوبك+ على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من تشرين الأول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر  تشرين الثاني والتي انقضت أمس الجمعة بمقدار 53 سنتا، أو 0.6%، إلى 87.96 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول الأكثر نشاطا 2.07 دولار إلى 85.11 دولار للبرميل.
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كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.74 دولار، أو 2.1%، إلى 79.49 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة لكنهما تراجعا بفعل أنباء عن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أيلول إلى أعلى مستوياته منذ 2020، متجاوزا الزيادة التي تعهدت بها الدول المنتجة لهذا الشهر، وذلك بحسب مسح لرويترز.


وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى مما يحسن الطلب.
المصدر: العربية
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