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إقتصاد
على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
01-10-2022
|
12:55
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سجّل سعر صرف الدولار مساء اليوم في السوق الموازية بين 38550، و38650 ليرة لبنانية مقابل الدولار.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 38500 و38600 ليرة للدولار الواحد.
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