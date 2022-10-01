على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار مساء اليوم في السوق الموازية بين 38550، و38650 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

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وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 38500 و38600 ليرة للدولار الواحد.