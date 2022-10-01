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إقتصاد

الحاج حسن من جزين: نسعى لتأمين تصدير المنتجات الزراعية

Lebanon 24
01-10-2022 | 11:34
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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مدينة جزين بعد ظهر اليوم، وكان باستقباله امام القصر البلدي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، النائب سعيد الاسمر، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، كاهن رعية جزين المونسنيور الياس الحلو، رئيس التعاونية الزراعية في جزين جهاد الاسمر، رؤساء المكاتب الزراعية في صيدا وجزين ومخاتير ومزارعون واصحاب معامل تصنيع منتجات زراعية.
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وفي كلمة له، قال حسن: "نمر بأزمة صعبة ويجب علينا تخطيها ويجب علينا محاسبة قاطعي الغابات بالتعاون مع موظفي الاحراج والجيش، وسنسعى لتأمين تصدير المنتجات الزراعية وخاصة التفاح الى الخارج، وسنقوم بالتنسيق مع رئيس الاتحاد والبلديات والاحزاب بتطوير الزراعة في المنطقة". 

وبعد ذلك، استمع وزير الزراعة الى مطالب المزارعين ومشاكلهم، وتسلم من حرفوش درعا من الصناعة الجزينية.
 
 
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