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إقتصاد

على أي سعر افتتح دولار السوق الموازية اليوم؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 03:07
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد ما بين 38500 و38600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد تراوح مساء أمس السبت ما بين 38550 و38650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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