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إقتصاد

عطلة خارج العالم... فندق فضائي سيغير خطط السفر

Lebanon 24
02-10-2022 | 14:00
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من المقرر أن تصبح تجربة عطلة خارج هذا العالم متاحة في وقت مبكر من عام 2025، حيث تخطط شركة "أوربيتال أسيمبلي"، ومقرها الولايات المتحدة لإطلاق أول فندق في الفضاء على الإطلاق.

محطة بايونير، التي ستستوعب ما يصل إلى 20 مسافرا، بعرض 39 قدما، سيتم تجميعها في المدار بواسطة بناة روبوتيين.
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كما تتطلع الشركة أيضا إلى بناء منشأة مدارية أكبر، تحمل اسم فوييجر، والتي سوف تستوعب ما لا يقل عن 400 شخص.

وقال رئيس العمليات في "أوربيتال أسمبلي"، تيم الاتوري ، إن "بايونير وفويجير سيكون لديهما الكثير لشغل الجيل الأول من المصطافين في الفضاء".

وأضاف: ستضم أقسام الفندق في كلتا المحطتين مناطق للنوم وتناول الطعام وللأنشطة مثل الرياضة.

وأكمل: "لا تزال تفاصيل البرنامج قيد التطوير، لكننا نتوقع أن يكون لدى الأشخاص الكثير للقيام به بمجرد وصولهم إلى الفضاء".

وأكد تيم بأن تكلفة نقل البشر إلى المدار ستعني على الأرجح أن الأشخاص الوحيدين الذين يسجلون الوصول إلى أي من الفندقين الفضائيين سيكونون من الأثرياء.

 وقال: "تُظهر توقعاتنا أنه مع انتقال المزيد من الأشخاص إلى الفضاء وإتاحة المزيد من الإمكانات عبر الإنترنت، سينخفض سعر نقل الأشخاص إلى الفضاء بشكل كبير".

وأضاف أنه في النهاية، "يمكننا جعل تكاليف الإقامة في المحطة أقل من 10000 يورو أو ما يعادل 8800 جنيه إسترليني".
 
 
(سكاي نيوز)

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