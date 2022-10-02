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إقتصاد

"بنك أوف أميركا": 46 تريليون دولار خسائر الأسهم والسندات

Lebanon 24
02-10-2022 | 07:50
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قال "بنك أوف أميركا" إن أسواق الأسهم والسندات العالمية فقدت نحو 46.1 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ تشرين الثاني 2021.

وأوضح أن هذه الخسائر تعود إلى رفع معدلات الفائدة وصدمة التشديد الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
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وأشار "بنك أوف أميركا" إلى أن الخسائر في الأسواق العالمية لن تتوقف حتى ينهي الاحتياطي الفدرالي سياسة رفع الفائدة بالتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى.

وذكر البنك أن التراجع القوي أدى إلى عمليات تصفية قسرية في بورصة "وول ستريت"، ما قد يفسر الهبوط الأخير للأسهم.
 
 
(العربية)
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