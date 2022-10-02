إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 38650 و38700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 38500 و38600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.