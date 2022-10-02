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إقتصاد
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
02-10-2022
|
13:05
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 38650 و38750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 38650 و38700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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