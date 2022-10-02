النفط يقفز أكثر من 3 بالمئة





كيف تغيرت الأسعار؟

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• ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 87.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 2337 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 0.6 بالمئة عند الإغلاق يوم الجمعة. قفزت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة في التعاملات المبكرة بآسيا، الإثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج لما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال اجتماع هذا الأسبوع لدعم السوق.كيف تغيرت الأسعار؟• ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 87.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 2337 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 0.6 بالمئة عند الإغلاق يوم الجمعة.

• سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.09 دولار للبرميل، مرتفعا 2.60 دولار أو 3.3 بالمئة، بعد خسارته 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.