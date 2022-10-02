Advertisement

إقتصاد

النفط يقفز أكثر من 3 بالمئة

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-996505-638003735730020056.jpg
Doc-P-996505-638003735730020056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قفزت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة في التعاملات المبكرة بآسيا، الإثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج لما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال اجتماع هذا الأسبوع لدعم السوق.

كيف تغيرت الأسعار؟
Advertisement

• ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 87.96 دولار للبرميل، بحلول الساعة 2337 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 0.6 بالمئة عند الإغلاق يوم الجمعة.
• سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.09 دولار للبرميل، مرتفعا 2.60 دولار أو 3.3 بالمئة، بعد خسارته 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو، بعد أن أضر إغلاق كورونا في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار على الأسواق المالية العالمية.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم "أوبك+"، خفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.5 مليون إلى مليون برميل يوميا قبل اجتماع الأربعاء لدعم الأسعار، حسبما قالت مصادر في "أوبك+" لـ"رويترز".

وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لـ"أوبك+" بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-10-03
03:36 | 2022-10-03
02:00 | 2022-10-03
01:55 | 2022-10-03
00:51 | 2022-10-03
23:12 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website