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إقتصاد

مراكز تخزين الغاز في أوروبا... هذا ما تعاني منه

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:05
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تشير بيانات مشغلي البنية التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي على أن سحب الغاز من مرافق التخزين بالاتحاد الأوروبي تجاوز لأول مرة منذ نهاية موسم التدفئة الماضي، ضخه إليها.

ووفقا للمعلومات الموجودة في نهاية يوم الغاز في 30 سبتمبر (انتهى في الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 1 أكتوبر الجاري) فإن مرافق تخزين الغاز بالاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 87,83%. ويجري انخفاض وتائر ضخ الغاز بشكل ثابت منذ 25 سبتمبر. للمقارنة، بلغ متوسط وتائر ضخ الغاز في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 0,25 نقطة مئوية، بينما كان هذا المؤشر يبلغ قبل شهر 0,37 نقطة مئوية.
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وينخفض معدل ضخ الغاز إلى مرافق التخزين الأوروبية لليوم السادس على التوالي، حيث انخفض إلى -0,51 نقطة مئوية في اليوم، وهو الحد الأدنى لمدة 6 أشهر. ويعود سبب ذلك إلى حقيقة أن منشأة التخزين الوحيدة في بلجيكا تم إفراغها (-92,09 نقطة مئوية).

وتبلغ الطاقة الإجمالية لمنشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي حوالي 110 مليارات متر مكعب، والآن يوجد فيها نحو 95,3 مليار متر مكعب من الغاز. وقد حققت وتجاوزت 13 من أصل 18 دولة من الاتحاد الأوروبي توجد فيها مرافق تخزين الغاز هدفها لإملاء هذه المرافق بنسبة 80% بحلول 1 نوفمبر. وبين هذه الدول الـ13 حققت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والبرتغال وكرواتيا والدنمارك والسويد مستوى إملاء مرافق التخزين فبها بنسبة 90%. ولا تزال لاتفيا أبعد دولة من هذا الهدف، حيث لا تزال المرافق مليئة بنسبة 52,54%." نوفوستي"


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