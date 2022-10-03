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إقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
Lebanon 24
03-10-2022
|
00:51
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ارتفعت أسعار الذهب بسبب ضعف الدولار وذلك رغم احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد ما أدّى إلى الحدّ من مكاسب الذهب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1665.29 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش.
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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1673.30 دولاراً.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ستّ عملات رئيسية، 0.2 في المئة ما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقلّ تكلفة للمشترين في الخارج
وأبدى صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي تصميماً على رفع أسعار الفائدة رغم الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لايل برينارد دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.
ويقلّص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب لأنّها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تحقق عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 19.12 دولاراً للأونصة وارتفع سعر البلاتين 0.3 في المئة إلي 861.50 كما ارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2167.75 دولاراً.
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