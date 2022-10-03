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إقتصاد
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
03-10-2022
|
03:36
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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 11000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 12000 ليرة والمازوت 14000 ليرة والغاز 3000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 680000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 697000 ليرة
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المازوت 797000 ليرة
الغاز 409000 ليرة
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