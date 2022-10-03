في أعلى صعود أسعار الذهب ترتفع... كم بلغ ثمن الاونصة؟

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ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة اليوم الاثنين، في أعلى صعود منذ ما يزيد على أسبوع، بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ شباط من العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 1687.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أيلول.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 في المئة إلى 1696.70 دولار.وقفز سعر الفضة 7.6 بالمئة إلى 20.44 دولار للأونصة.وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، مما دعم أيضا الطلب على الذهب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 2248.15 دولار، والبلاتين 4.5 بالمئة إلي 897.49 دولار للأونصة.