دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، وبلغ مساء اليوم ما بين 38850 و38950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 38700 و38750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.