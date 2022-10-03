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إقتصاد
برميل النفط الروسي... كم يبلغ سعره؟
Lebanon 24
03-10-2022
|
23:07
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ذكرت وزارة المالية الروسية في بيان، أن متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22.16% إلى 80.58 دولار.
وللمقارنة فإن متوسط سعر برميل النفط الروسي من هذه الماركة كان في العام الماضي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 عند مستوى 65.96 دولار.
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كذلك أظهرت بيانات الوزارة الروسية أن متوسط سعر برميل النفط الروسي من "يورالس" (Urals) انخفض الشهر الماضي (سبتمبر 2022) بأكثر من 6% إلى 68.25 دولار للبرميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي وقت سابق، قررت الحكومة الروسية خفض رسوم تصدير النفط اعتبارا من 1 أكتوبر 2022 بمقدار 7.6 دولار لتصل إلى 44.4 دولار للطن."تاس"
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