تعزيز العلاقات التجارية بين لبنان والهند.. وبوشيكيان والقرم نوها بنموذجها الصناعي

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نظمت سفارة الهند ندوة بعنوان "تعزيز العلاقات التجارية بين الهند ولبنان"، لمناسبة زيارة الدكتور أوصاف سعيد سكرتير ونائب وزير في وزارة الخارجية الهندية والدكتور براديب راجبوروهيت سكرتير مشترك المدير العام في وزارة الشؤون الخارجية في الهند، الى لبنان، وذلك في حضور وزيري الصناعة والاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وجوني القرم، سفير الهند سهيل اجاز خان، المدراء العامين لوزارات الصناعة داني جدعون والتجارة محمد أبو حيدر والصحة فادي سنان و الزراعة لويس لحود، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين عبير علي وفاعليات.بداية، تحدث سفير الهند عن العلاقات الثنائية والإمكانات التجارية بين البلدين والتي تسير على طريق التعافي السريع، مشيرا الى ان "التجارة بين الهند ولبنان حققت أعلى الأرقام في الاعوام ال5 الماضية حيث بلغت صادرات الهند العام الماضي 311 مليون دولار".ثم تحدث سعيد عن "التعافي الاقتصادي في الهند ، بعد كوفيد وقدم لمحة عامة عن رؤية الهند لتصبح اقتصادًا بقيمة 5 تريليون دولار أميركي، وعن رؤية رئيس الوزراء للهند لعام 2047"، ودعا وفدًا تجاريًا لبنانيا إلى زيارة الهند، لافتا الى انه "يعتقد أن هدف التجارة الثنائية بمليار دولار أميركي ممكن في السنوات الثلاث المقبلة".اما الوزير بوشكيان فنوه بالمشاركة الاقتصادية مع الهند، تلاه الوزير القرم مشيرا الى ان "الهند نموذج يحتذى وعلى الصناعات والشركات اللبنانية أخذه في الاعتبار من أجل نمو الاقتصاد اللبناني".