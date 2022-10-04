انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

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تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم ، إلى دون مستوى 1650 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 تموز الماضي، كما افادت "روسيا اليوم".وانخفصت العقود الآجلة على مؤشر TTF عند الافتتاح بنسبة 6.2% إلى 1618 دولارا لكل ألف متر مكعب، علما أن عقود الوقود الأزرق انهت التعاملات أمس عند 1725.3 دولار.وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.