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إقتصاد

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

Lebanon 24
04-10-2022 | 15:00
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 تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم ، إلى دون مستوى 1650 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 21 تموز الماضي، كما افادت "روسيا اليوم".

وانخفصت العقود الآجلة على مؤشر TTF عند الافتتاح بنسبة 6.2% إلى 1618 دولارا لكل ألف متر مكعب، علما أن عقود الوقود الأزرق انهت التعاملات أمس عند 1725.3 دولار.
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وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.
المصدر: روسيا اليوم
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