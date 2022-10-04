الدولار ينخفض... ماذا عن اليورو؟

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تراجع الدولار الأميركي مع توقف عوائد سندات الخزانة الأميركية عن الارتفاع بعد موجة من الزيادات، الأمر الذي أتاح فرصة الصعود لأسواق الأسهم، وساعد اليورو والجنيه الإسترليني على التقاط الأنفاس والتعافي بعد تسجيل أدنى المستويات في عدة سنوات.وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات منافسة، تراجعًا بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 111.05.وارتفع اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.9876 دولار، بعدما وصل لأدنى مستوى في 20 عاما عند 0.9528 دولار في 26 أيلول.كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.1390 دولار.