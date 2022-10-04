Advertisement

إقتصاد

الدولار ينخفض... ماذا عن اليورو؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 07:15
A-
A+
Doc-P-997023-638004899883608327.jpg
Doc-P-997023-638004899883608327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع الدولار الأميركي مع توقف عوائد سندات الخزانة الأميركية عن الارتفاع بعد موجة من الزيادات، الأمر الذي أتاح فرصة الصعود لأسواق الأسهم، وساعد اليورو والجنيه الإسترليني على التقاط الأنفاس والتعافي بعد تسجيل أدنى المستويات في عدة سنوات.
Advertisement

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات منافسة، تراجعًا بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 111.05.

وارتفع اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.9876 دولار، بعدما وصل لأدنى مستوى في 20 عاما عند 0.9528 دولار في 26 أيلول.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.1390 دولار.

 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2022-10-04
10:00 | 2022-10-04
10:00 | 2022-10-04
09:45 | 2022-10-04
09:43 | 2022-10-04
09:05 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website