سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39200 و39250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 38900 و39000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.