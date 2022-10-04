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إقتصاد
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
04-10-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39200 و39250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 38900 و39000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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