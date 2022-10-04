بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم ما بين 39150 و39200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39200 و39250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.