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إقتصاد

بعد لبنان... هذ ما سيحصل بأسعار البنزين في مصر

Lebanon 24
04-10-2022 | 23:11
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علق الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، على سيناريوهات تسعير الوقود في مصر، التي من المقرر إقرارها خلال اجتماع لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية.

وأوضح جنينة في تصريحات لـRT، أنه من المرجح ان يتم إقرار زيادة في أسعار البنزين والسولار كما حدث في شهر يوليو الماضي، ولكن بوتيرة أقوى قد تصل إلى الحد الاقصى لكل المنتجات، وهي زيادة 10%.
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وتابع: "هناك أيضا احتمال أن تفوق الزيادة هذه النسبة بصورة استثنائية، ويصاحب الزيادة تعديل في قرار التسعير ليتيح هامش تغيير أكبر، وربما تعديل موعد اجتماع لجنة التسعير من ربع سنوي إلى شهري، كما هو الحال في دولة الإمارات مثلا".

وأشار إلى أن ما حدث في لبنان وتونس خلال الأيام القليلة الماضية دليل على أن مصر في طريقها إلى تحرير أكبر في أسعار الطاقة وأسعار الصرف، ففي لبنان تم إلغاء دعم البنزين وتعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة، وفي تونس تم رفع سعر المحروقات 4 مرات هذا العام، كما انخفض سعر الدينار التونسي إلى أدنى مستوياته تاريخيا.

وأكد في النهاية أنه من المتوقع وجود تحركات كبيرة في أسعار الطاقة والدولار خلال الأيام القليلة القادمة، والتي لا بد أن يصاحبها تشديد في السياسة النقدية والمالية - بصورة استثنائية ومؤقتة - حتي يتم تحجيم التبعات التضخمية لهذه القرارات."RT"


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