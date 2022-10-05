Advertisement

إقتصاد

الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى ضغوطات على الأسواق العالمية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-997252-638005545681011181.jpg
Doc-P-997252-638005545681011181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر صندوق النقد الدولي من أن الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم غير متوقعة للمخاطر وتشديد غير منظم للأوضاع المالية العالمية ونتيجة ذلك ستحدث ضغوط في الأسواق.

وجاء ذلك ضمن تقرير حديث صدر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حول الاستقرار المالي في الأسواق العالمية. وقال إن الوضع في أوكرانيا "سيؤدي إلى إعادة تقييم مخاطر غير متوقعة وتشديد غير منظم للأوضاع المالية العالمية".
Advertisement

وأشار خبراء الصندوق إلى أن مثل هذه الصدمة السلبية إلى جانب عدم استقرار مجموعة من صناديق الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة للأموال منها وتفاقم الوضع في الأسواق.

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي الوقت الراهن تعمل البنوك المركزية في معظم دول العالم على رفع أسعار الفائدة في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم الأمر الذي سيؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-10-05
13:11 | 2022-10-05
12:15 | 2022-10-05
12:00 | 2022-10-05
11:31 | 2022-10-05
10:05 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website