الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى ضغوطات على الأسواق العالمية... اليكم التفاصيل

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حذر صندوق النقد الدولي من أن الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم غير متوقعة للمخاطر وتشديد غير منظم للأوضاع المالية العالمية ونتيجة ذلك ستحدث ضغوط في الأسواق.وجاء ذلك ضمن تقرير حديث صدر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حول الاستقرار المالي في الأسواق العالمية. وقال إن الوضع في أوكرانيا "سيؤدي إلى إعادة تقييم مخاطر غير متوقعة وتشديد غير منظم للأوضاع المالية العالمية".وأشار خبراء الصندوق إلى أن مثل هذه الصدمة السلبية إلى جانب عدم استقرار مجموعة من صناديق الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة للأموال منها وتفاقم الوضع في الأسواق.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي الوقت الراهن تعمل البنوك المركزية في معظم دول العالم على رفع أسعار الفائدة في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم الأمر الذي سيؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية."نوفوستي"