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إقتصاد

ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات اليوم

Lebanon 24
05-10-2022 | 03:05
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 5 آلاف ليرة، و98 أوكتان 6 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 6 ألف ليرة والغاز 3 آلاف ليرة.
وأصبحت الأسعار كالآتي: 
- البنزين 95 أوكتان: 692000 ليرة .
- البنزين 98 أوكتان: 710000 ليرة .
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- المازوت: 802000 ليرة .
- الغاز: 418000 .
 
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