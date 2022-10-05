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إقتصاد

دول أوبك+ توافق على خفض إنتاجها بمليوني برميل يوميا

Lebanon 24
05-10-2022 | 09:36
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نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن دول أوبك+ وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء، على خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.

وقد يؤدي خفض أوبك+ المحتمل للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.
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وذكرت مصادر لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوبك+، يعمل على تخفيضات تتجاوز مليون برميل يوميا.
 
 
المصدر: العربية
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