دول أوبك+ توافق على خفض إنتاجها بمليوني برميل يوميا

Advertisement

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن دول أوبك+ وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء، على خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.وقد يؤدي خفض أوبك+ المحتمل للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.وذكرت مصادر لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، أن أوبك+، يعمل على تخفيضات تتجاوز مليون برميل يوميا.