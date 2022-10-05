28
o
بيروت
28
o
طرابلس
19
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الأسهم الأوروبية تتراجع... ما السبب؟
Lebanon 24
05-10-2022
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة خلال الجلسات الثلاثة السابقة على خلفية تراجع المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسات النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين لعدد كبير من البيانات الإقليمية والأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
Advertisement
وتتجه كل الأنظار حاليا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وبيانات الوظائف الأميركية.
وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة.
وسجل المؤشر الثلاثاء أفضل أداء يومي منذ منتصف مارس بعد بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع الأميركي وتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وقيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، الأمر الذي جدد الآمال في أن البنوك المركزية على مستوى العالم يمكن أن تعلن ارتفاعات أقل لأسعار الفائدة في المستقبل.
وتراجع مؤشرا قطاعي السيارات، والسفر والترفيه، بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، في أكبر تراجع من بين المؤشرات الفرعية المدرجة على "ستوكس 600".
ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية المتعثرة بنسبة 2.9 بالمئة بعدما توصلت إلى اتفاقيات مع عشر من الشركات التي تؤجر لها الطائرات لتعديل شروط عقود الإيجار القائمة.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
Lebanon 24
كارثة قد تحصلُ بين منازلِ اللبنانيين.. معلومات تكشفُ عن "قنبلة موقوتة"
11:16 | 2022-10-04
04/10/2022 11:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً
14:07 | 2022-10-04
04/10/2022 02:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة على الطريق في بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جثّة على الطريق في بيروت.. شاهدوا الفيديو
12:46 | 2022-10-04
04/10/2022 12:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طرأ بقوة.. سببٌ رفع سعر الدولار مؤخراً في السوق
Lebanon 24
أمرٌ طرأ بقوة.. سببٌ رفع سعر الدولار مؤخراً في السوق
15:50 | 2022-10-04
04/10/2022 03:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 39 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 39 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
01:39 | 2022-10-05
05/10/2022 01:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:45 | 2022-10-05
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:36 | 2022-10-05
دول أوبك+ توافق على خفض إنتاجها بمليوني برميل يوميا
08:00 | 2022-10-05
"الممر الأوسط"... شريان حياة يصل أوروبا بالعالم
07:24 | 2022-10-05
ما حقيقة سماح مصرف لبنان باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة بالدولار على سعر "صيرفة"؟
07:21 | 2022-10-05
وزير الماليّة يُصدر قراراً... هذا مضمونه
05:00 | 2022-10-05
"الدولار القوي"... من هم الرابحون والخاسرون؟
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
05/10/2022 16:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
05/10/2022 16:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
05/10/2022 16:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact