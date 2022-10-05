الأسهم الأوروبية تتراجع... ما السبب؟

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تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة خلال الجلسات الثلاثة السابقة على خلفية تراجع المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسات النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين لعدد كبير من البيانات الإقليمية والأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.وتتجه كل الأنظار حاليا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وبيانات الوظائف الأميركية.وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة.وسجل المؤشر الثلاثاء أفضل أداء يومي منذ منتصف مارس بعد بيانات ضعيفة من قطاع التصنيع الأميركي وتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وقيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، الأمر الذي جدد الآمال في أن البنوك المركزية على مستوى العالم يمكن أن تعلن ارتفاعات أقل لأسعار الفائدة في المستقبل.وتراجع مؤشرا قطاعي السيارات، والسفر والترفيه، بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، في أكبر تراجع من بين المؤشرات الفرعية المدرجة على "ستوكس 600".ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية المتعثرة بنسبة 2.9 بالمئة بعدما توصلت إلى اتفاقيات مع عشر من الشركات التي تؤجر لها الطائرات لتعديل شروط عقود الإيجار القائمة.