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إقتصاد
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
05-10-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وسجّل عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39400 و39500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39250 و39350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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