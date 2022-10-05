القرم اجتمع مع مجلسي إدارتي شركتي الخلوي: هذا هو هدفنا

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عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم قبل ظهر اليوم الاربعاء، اجتماعا في قاعة الاجتماعات في الوزارة، مع كل من رئيسي وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" وعدد من المسؤولين في الشركتين، وتم البحث في واقع الشركتين وكيفية معالجة العقبات التي لا تزال تواجههما.وأوضح القرم أنه "انطلاقا من مبدأ الشفافية وحق اطلاع اللبنانيين على كل جديد على مستوى مؤشر جودة الخدمات ومستوى الارسال، فإن التقدّم الذي احرزته الشبكتان مهمّ وذلك يعود الى الجهود التي تبذلها شركتا الخليوي خصوصا ما قامت به لجهة استخدام الطاقة البديلة بحيث بات عدد المحطات التي تعتمد على الطاقة البديلة ٢٣٥ محطة لدى تاتش و ٢٣٧ محطة لدى ألفا".ولفت الى انه لمس هذا التقدم اثناء قيامه بجولة مع فريق "ألفا" التقني في ضواحي بيروت حيث اطلّع على جودة الشبكة عبر تقنية ال drive test"، مشيرا الى ان "ألفا تمكنت من رفع معدل توفر شبكتها اربع نقاط الى 92.2 بالمئة، فانخفض عدد المحطات الخارجة عن الخدمة يوميا الى 146 من أصل 1370 محطة بعد معالجة الكثير من المشاكل والعوامل الخارجية التي تؤثر في الخدمة، كمشكلة النقص في المازوت التي تم حلها كليا، والعمل جار على معالجة العوامل الأخرى وأكثرها تأثيرا الكهرباء والسرقات".اما بالنسبة الى "تاتش"، فأشار الى أن "نسبة توفر شبكتها بلغت 92،51%. ومن ناحية المحطات التي لا تزال تواجه بعض المشاكل، فهي متعلقة بأغلبيتها بعوامل خارجة عن سيطرة تاتش المباشرة، وقد استطاعت الشركة حصر العدد إلى 133 محطة من أصل 1368 محطة، وتقوم الشركة بمضاعفة الجهود للعمل على تقليص العدد قدر الامكان على الا يتجاوز 80 محطة في المرحلة المقبلة، ولم تتعدّ نسبة المحطات التي توقفت قليلًا عن العمل بسبب نقصان مادة المازوت 1،55% أو ما يمثل محطتين فقط من مجمل المحطات التي واجهت بعض المشاكل".وأكد أن "الهدف هو تأمين استقرار خدمات التخابر والداتا، بما فيها ضمان تزويد كل المحطات بالطاقة ومادة الفيول، بغية ضمان أفضل جودة ممكنة لخدمة الاتصالات الخلوية، والوصول الى نسبة ٩٥ بالمئة من التغطية على كامل الاراضي اللبنانية"، مشددا على "ضرورة التنسيق والتعاون بين شركتي الخليوي وهيئة اوجيرو".