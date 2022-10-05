بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إرتفاعه، وسجّل مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39500 و39600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 39400 و39500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.