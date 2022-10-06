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إقتصاد
بعد ارتفاعه مساء أمس.. على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
06-10-2022
|
02:49
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس على سعر تراوح ما بين 39550 ليرة للمبيع و39650 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد أفقل مساء أمس في السوق الموازيّة على تسعيرة تراوحت ما بين 39500 و39600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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