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إقتصاد

ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات... اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
06-10-2022 | 03:31
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7 آلاف ليرة، و98 أوكتان 6 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 8 ألف ليرة والغاز 5 آلاف ليرة.
وأصبحت الأسعار كالآتي: 
- البنزين 95 أوكتان: 699000 ليرة .
- البنزين 98 أوكتان: 716000 ليرة .
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- المازوت: 810000 ليرة .
- الغاز: 423000  ليرة
 
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