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إقتصاد
إليكم تسعيرة الدولار المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
06-10-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39600 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39550 و39650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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